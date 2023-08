Junior de Barranquilla pasa por uno de sus momentos más complicados en el Fútbol Colombiano desde hace varias temporadas. El equipo dirigido por el ‘Bolillo’ Gómez no ha podido despegar en lo que va del semestre y no ha conseguido sumar de a tres. En la Copa Colombia tiene que remontar un 4-3 frente al Cúcuta Deportivo y de no hacerlo, podrían llegar varios cambios en el cuerpo técnico.

Aparte de los resultados, en Junior se volvió una costumbre estar envuelto en polémicas, ahora surgió una nueva. El gerente general del club, Héctor Fabio Báez, entregó unas declaraciones que generaron todo tipo de comentarios al referirse a la nueva condición que pondrán para poder contratar jugadores.

Báez indicó que hay jugadores que les cuesta adaptarse al equipo, por lo que tomaron una nueva decisión, la cual generó polémica entre los hinchas que están de acuerdo y los que no.“Estamos buscando que todo jugador que venga sea casado. Al muchacho soltero le cuesta”, señaló el gerente general del club.

“Ayer no hubo un ambiente caldeado como de pronto se ha querido hacer ver. El mayor sentimiento del profe es de sentirse apenado con la dirigencia, porque ha tenido el apoyo a pesar de los resultados no han sido positivos, pero tenemos la tranquilidad y esperamos que el equipo mañana empiece a cambiar la cara”, aseguró en charla con Blu Radio.