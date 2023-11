Nuevamente, la falta de organización en el fútbol colombiano queda al descubierto. La Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor son protagonistas de un cruce de fechas que impiden situaciones trascendentales tanto en la Liga Colombiana como en la Selección Colombia y su respectivo proceso para lo que será la continuación de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y la Copa América 2024. Un juego amistoso ante Venezuela se jugará el mismo día de la final ida del segundo semestre.

En días pasados, la Dimayor confirmó las fechas en las que se jugará la ida y la vuelta de la final de la Liga Colombiana II-2023, las de cuadrangulares semifinales y la serie definitiva de la Copa Colombia. Todo avanza en una recta final, en donde, además, hay algunas actividades ajenas al fútbol en varios escenarios deportivos en Medellín, Cali y Bogotá. La organización dictó que el próximo 10 de diciembre se jugará el primer partido para definir el campeón y el 13 del mismo mes, el segundo juego para determinar el campeón.

Los ojos se colocan en el día domingo 10 de diciembre. Hace algunas horas, el club Inter Miami, donde juega Lionel Messi, confirmó que en esa fecha se jugará el amistoso Colombia vs. Venezuela, en el DRV PNK Stadium, incluso que el 17 de noviembre se colocará a la venta la boletería para el compromiso. Cabe recordar que este juego no hace parte de una fecha FIFA oficial, lo que permitirá probar algunas otras variantes en convocatoria.

De esta manera, quedó conformado el calendario de la Selección Colombia de Mayores para el último mes del año, donde Néstor Lorenzo mantendrá los trabajos y la idea es acercar más jugadores al proceso deportivo, además de los habituales que están en Europa que hacen parte de las convocatorias para las Eliminatorias. Es de recordar que la fase clasificatoria volverá hasta después de la Copa América 2024, en septiembre. Es decir, que los ojos se colocan en la preparación para este torneo que se disputará en Estados Unidos.

El amistoso contra Venezuela se jugará el mismo día de la final de la Liga

Sin duda que es algo lamentable, pues la idea es que la Selección Colombia pueda usar jugadores de la Liga Colombiana en este partido amistoso, y por supuesto, los futbolistas que estén en una posible final son altamente perfilados a hacer parte del equipo colombiano. Por ejemplo, si la serie definitiva es Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, los futbolistas de ambos clubes que sean del radar del Lorenzo y sean llamados, generarán mucha molestia en los clubes, que están en la potestad de no prestarlos porque no es una fecha FIFA.

Y no solo eso, la Selección Colombia corre el riesgo de mirar al FPC y observar jugadores con varias semanas de inactividad o futbolistas que durante ese lapso de tiempo estén peleando por el cupo a la final y puede retrasarse la logística desde el país hasta Miami. Juzguen ustedes.

Encuesta ¿Cree que es bueno que el amistoso de Colombia y la final de la Liga se jueguen un mismo día? ¿Cree que es bueno que el amistoso de Colombia y la final de la Liga se jueguen un mismo día? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.