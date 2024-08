El árbitro del VAR de la final de Copa América tiene plena confianza para Copa Libertadores

Toski hizo parte de una terna brasileña que estuvo encabezada por el central Wilton Sampaio, uno de los árbitros más reconocidos de Sudamérica. Por otra parte, Raphael Claus, quien fue el colegiado de la final de la Copa América, tuvo la responsabilidad del partido Peñarol vs. The Strongest, que ganó 4-0 el gigante uruguayo en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

Más exactamente, Rodolpho Toski estuvo en el VAR durante el partido entre Colo Colo y Junior de Barranquilla, que se disputó en el estadio nacional de Santiago de Chile. Fue triunfo 1-0 para el conjunto chileno, que es dirigido por Jorge Almirón y tuvo la ausencia de Arturo Vidal. El club de Santiago espera sostener el resultado en la visita a Barranquilla, en la vuelta de los octavos de final. Toski no pasó apuros en el videoarbitraje, en un compromiso que resultó falto de ideas en el juego ofensivo.

Rodolpho Toski está a cargo del VAR en Copa Libertadores luego de la polémica final de la Copa América. (Photo by Silvio Avila/Getty Images)

En este caso, los ojos se colocan en Rodolpho Toski, el juez encargado del VAR en el partido Argentina vs. Colombia. El brasileño parece que mantiene la plena confianza de la Conmebol tras su actuación en la Copa América. Toski recibió la posibilidad de estar en Copa Libertadores, apenas en el primer día de competencias. En los octavos de final, hizo su aparición.

El partido estuvo manchado por polémicas arbitrales, por ejemplo se omitió un golpe de Alexis Mac Allister sobre Jhon Córdoba y la agresión de Nicolás Tagliafico a Dávinson Sánchez, ambas pudieron ser penalti fácilmente. El brasileño Raphael Claus y el VAR, Rodolpho Toski, pasaron desapercibidos en las acciones de juego. La polémica aumenta al revisar y los audios del VAR aún no salen.

