Junior de Barranquilla quedó eliminado este domingo ante Millonarios en El Campín tras perder 2-0 en un partido donde tuvo todo para clasificar. El resultado en el otro estadio se le dio tras el triungo de Bucaramanga sobre Pereira, tuvo las opciones de gol para sacar por lo menos el empate en Bogotá, pero no concretó.

En rueda de prensa, Arturo Reyes fue cuestionado por un periodista y su respuesta dio de qué hablar, despertó varias críticas pues asegura que no era la forma de responder y que le faltó autocrítica.

Polémica respuesta de Arturo Reyes a periodista en rueda de prensa

Cuando le preguntaron a Arturo Reyes la razón por la que a Junior le iba tan mal en Bogotá en los últimos años, el entrenador desvió la pregunta y respondió que a Millonarios también le iba mal en Barranquilla. Y es que la pregunta iba enfocada en que viene de perder dos títulos en la capital y ahora sumó una nueva eliminación. Al final, el entrenador pidió que pasaran a la otra pregunta.

Por otro lado, Reyes aplaudió a sus jugadores: “este es un Junior que sabe competir, que planta cara. Quedan muchas cosas positivas, pero también algunas que seguramente revisaremos un poco. Junior se va a fortalecer de todo eso que hemos vivido. Lo importante ahora es, de aquí en adelante, qué vamos a hacer con esa información que tenemos para el segundo semestre”.

Sobre el análisis del partido, expresó: “veníamos llevando el juego de buena forma, sobre todo en el primer tiempo. Era normal que por algún momento ellos tuvieran el balón. Pero nosotros creamos opciones claras para marcar en ese primer tiempo.

No lo pudimos hacer. En el segundo tiempo, en los primeros 15 minutos, no entramos bien y después fue difícil intentar remontar. Con todo y eso, tuvimos dos opciones claras, la de Tití Rodríguez y otra de Carlos Baca. Junior intentó y compitió. Desafortunadamente no fue un día bueno para nosotros”.

Ya sobre la derrota cerró diciendo: “entrar a preguntarse qué fue lo que pasó en esos 15 minutos, no es tan fácil de responder, lo que puedo decir es que el equipo, salvo esos 15 minutos, hizo un buen trabajo. Por momentos, sobre todo en el primer tiempo, tuvimos unas posesiones largas que terminaron con ocasiones de gol, pero nos equivocamos en esos 15 minutos y ellos marcaron esos dos goles que después no pudimos remontar”.