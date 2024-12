Así celebraron los hinchas de Nacional la estrella 18 en las calles de Bogotá y Cali

Read more on X

Precisamente, además de la vitrina, otra de las cosas que hace grande a Atlético Nacional es su hinchada, que no solamente está en Antioquia y Medellín, sino en muchas partes de Colombia. Por supuesto, las grandes capitales también tienen su cuota verdolaga y en Cali y Bogotá, se hicieron sentir y celebraron la estrella 18.

No solo fue la estrella 18, pues recuperó la grandeza y volvió a levantar la mano como el más grande y ganador de Colombia, firmando un doblete en el remate de año. En días anteriores, ya había alcanzado su séptima Copa Colombia en su historia tras vencer al América de Cali en la final, en una serie que se disputó en el estadio Pascual Guerrero.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.