¿Por eso no va al Mundial? Wilmar Roldán y la no expulsión que terminó con un jugador en silla de ruedas

Para muchos es considerado como el mejor árbitro en Colombia y uno de los mejores del mundo, pero todo parece indicar que no pasa por el mejor momento. Es normal. Wilmar Roldán volvió a ser protagonista de una de las mayores polémicasde la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2024 al no sancionar una expulsión que terminó con un jugador en silla de ruedas.

¿Así de grave fue la cosa? ¡Sí! Roldán venía de tener una actuación bastante discutible en la final de vuelta de la Superliga 2024 entre Millonarios y Junior de Barranquilla. Lo que para la gran mayoría era tarjeta roja luego de un pisotón de José Enamorado a David Mackálister Silva, el árbitro FIFA lo consideró tarjeta amarilla tras la respectiva revisión en el VAR (Video Asistencia Arbitral por sus siglas en inglés).

No solo fue la no expulsión a Enamorado, al capitán de Millonarios también le dieron un planchazo, en esta ocasión fue Walmer Pacheco, que al menos debía ser revisado por el VAR. Wilmar Roldán solo le sacó una tarjeta amarilla al defensor del Junior y pasó a ser uno de los protagonistas con más bajo rendimiento en la victoria 2 a 0 de los ‘Embajadores’.

Una nueva jornada en el fútbol profesional colombiano y, como era de esperarse, Roldán dijo presente. Alianza FC recibió a Deportes Pereira y tan solo pasaron un poco más de 20 minutos para que el árbitro tomara una decisión desafortunada. Claro está, el VAR tampoco lo ayudó en la dura entrada del arquero Jaime Mora contra Gonzalo Lencina.

Lencina corrió en búsqueda de un balón cruzado para quedar solo frente el arco, pero al ver que tenía tanto espacio, el arquero Mora decidió salir e intentar llegar primero. Alcanzó a desviar la pelota, pero también le dio un golpe tan fuerte al delantero argentino del Pereira que lo sacó de la cancha. ¿La decisión de Wilmar Roldán? Ni siquiera amarilla para el portero de Alianza FC y el VAR también brilló por su ausencia.

Wilmar Roldán venía de recibir la dura noticia que la FIFA no lo incluyó en la primera lista de árbitros preseleccionados para dirigir en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Los colombianos que sí fueron preseleccionados fueron John Ospina y Andrés Rojas. Luego de esto, Roldán volvió a fallar en la no expulsión que terminó con Gonzalo Lencina viajando a Pereira en silla de ruedas. ¿Por eso no va a la Copa del Mundo?

El primer parte médico de Deportivo Pereira por la lesión de Gonzalo Lencina

“El diagnóstico inicial de Gonzalo Lencina es una lesión ligamentaria de rodilla a confirmar hoy (12 de febrero de 2024) mismo por medio de resonancia magnética. Después de las valoraciones necesarias, se podrá saber el procedimiento a seguir”, publicó el Deportivo Pereira por medio de su cuenta oficial de X. Entonces, todo parece indicar que el arquero de Alianza FC debió haber sido expulsado por Roldán. Aunque, por la distancia a la que el árbitro vio la fuerte entrada, era una jugada donde el VAR debía intervenir sí o sí.