El fútbol colombiano vive unos días complejos después de lo sucedido entre los hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, situación que ha generado que se busque enviar mensaje de paz, pero lastimosamente, se siguen presentando situaciones que no ayudan mucho al FPC.

Alianza de Valledupar, que no hace mucho tiempo era Petrolera y jugaba en Barrancabermeja, es uno de los clubes que más talentos ha dado en los últimos años, sirviendo para que algunos jugadores maduren ahí y después puedan dar el salto a otros equipos grandes, como se ha dado en diferentes casos con futbolistas que hoy brillan en diferentes escuadras.

El jugador que habría amenazado al presidente de Alianza

En las últimas horas, Alianza publicó un comunicado por medio de sus redes sociales, en donde asegura que el futbolista Jhon Vásquez, quien actualmente juega en el Goias de Brasil, habría amenazado al presidente del club, Carlos Ferreira, reclamando que le debe un dinero por lo que fue su transferencia al Deportivo Cali.

“Alianza FC rechaza rotundamente las amenazas realizadas por el jugador Jhon Freduar Vásquez Anaya en contra del presidente del club, el Dr. Carlos Orlando Ferreira, su familia y los empleados de Alianza FC”, informó el equipo de Valledupar, sobre el jugador que reclama el 8% de lo que se pagó por su trasferencia, dinero que en Alianza aseguran que no deben, en lo que es un pleito que está en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol.

Jhon Vásquez jugando para Alianza Petrolera ante Patriotas por la fecha 20 de la Liga Águila I 2019. Foto: VizzorImage / Jose Martínez.

Las fuertes palabras de Jhon Vásquez y su pronunciamiento

“Haga lo que usted quiera hacer, usted mi plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, en tres días usted me la va a pagar… y yo lo voy a demostrar que me la va a pagar. Que él coja el mensaje como lo quiera coger, si como amenaza, pero dígale que la plata me la va a pagar a las buenas o a las malas. Vamos a ver quién va a ganar el descarado ese“.

ver también Jarlan Barrera estaría aburrido y tendría planeado renunciar al Deportivo Cali

“Ese cucho en tres días me va a pagar, y que coja este mensaje y se lo mande a la Fiscalía si quiere o a la Policía para que diga que lo estoy amenazando, para yo decirle que sí lo estoy amenazando, pero mi plata me la va a pagar en tres días”, fueron las palabras de Vásquez, las cuales se conocieron su audio.

Ante lo delicado del tema, el futbolista Jhon Vásquez sacó un comunicado de prensa, en donde aceptó que no ha utilizado las mejores palabras para hacer su reclamo, pero recalcó que Alianza le debe.

Foto: Instagram.

