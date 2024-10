El futbolista no estaría contento con la actualidad que está viviendo en el club 'azucarero'.

Deportivo Cali no sale de la crisis deportiva y económica que vive en la actualidad, la cual lo tiene en los últimos puestos de la Liga Colombiana II-2024 y que cerca de caer en zonas de descenso, tema que tiene muy preocupados a sus hinchas, los cuales están angustiados por el futuro del equipo y el nivel futbolístico que muestra.

Publicidad

Publicidad

Una de las situaciones que más llama la atención a la afición del ‘verdiblanco’, es que en la plantilla hay varios jugadores de renombre y de un importante recorrido, razón por la que muchos están extrañados por la falta de liderazgo que se ve en ocasiones en el equipo, pero especialmente por lo mal que juega por momentos.

El jugador que podría renunciar

Uno de los futbolistas experimentados y talentosos que tiene el Deportivo Cali en su plantilla, es el volante Jarlan Barrera, jugador que no ha podido afianzarse como titular en el equipo, esto debido a las decisiones de los entrenadores, a pesar de que el jugador ha tenido buenos momentos cuando ha jugado, pero la necesidad con la que vive el club, hace que sea sustituido o en ocasiones no juegue.

Pues toda esta situación y la difícil actualidad del Cali, tendría aburrido a Jarlan, así lo aseguraron varios periodistas que cubren el día al día del cuadro ‘verdiblanco’, es por esto que el mediocampista tendría dentro de sus planes renunciar al club, antes de que se termine el campeonato, tanto que estaría ya en negociaciones con otros equipos, pensando en el año 2025.

Publicidad

Publicidad

Jarlan Barrera del Deportivo Cali ante Fortaleza CEIF por la fecha 3 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo.

“Jarlan Barrera desde hace varios meses no está contento en el Cali, así el haya publicado que está feliz, incluso estuvo hablando con Bucaramanga teniendo contrato con el Cali, así lo hayan negado. Él quiere jugar independientemente si está bien o mal en lo físico. Y la no citación para hoy de Sergio Herrera generó molestias en el futbolista, aún no ha renunciado Jarlan, pero si está incómodo en el club”, contó el periodista Andrés Muñoz sobre la situación del volante.

ver también La dudosa jugada que desperdició el Cali ante Patriotas en Tunja

No fue tenido en cuenta ante Patriotas

Cabe recordar que en el último partido del Deportivo Cali, que terminó con un empate ante Patriotas, Jarlan Barrera no fue tenido en cuenta por el entrenador Sergio Herrera, tema que habría puesto muy molesto al futbolista, pero también a los hinchas, los cuales ven en él a un futbolista que puede aportarle mucho al equipo en lo futbolístico.

Publicidad

Publicidad