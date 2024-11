El gesto de Ronaldinho que hizo Luis Díaz en uno de los goles contra Bayer Leverkusen

Su labor como finalizador y no como armador se vieron al final del partido. Luis Díaz formó como el referente de área con Mohamed Salah y Cody Gakpo por las bandas y Curtis Jones como mediapunta cuando se tenía la posesión. Es decir, Arne Slot quiso tener definición por todas las zonas de la cancha y también quiso ocupar todos los espacios de la defensa rival para desordenar la marca zonal y tener más posibilidades de ganar la espalda.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.