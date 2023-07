Juan Fernando Quintero y el Junior de Barranquilla siguen dando de qué hablar. Un nuevo capítulo se abrió luego de la derrota del club ‘tiburón’ ante el Cúcuta Deportivo en los octavos de final de la Copa Colombia. Sebastián Viera encendió todo tras hablar del entrenador actual, Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez.

El técnico le respondió a través de los medios de comunicación y ahora fue citado por los directivos. Otro de los que apareció a pronunciarse sobre la situación del club fue Juan Fernando Quintero, quien habló para ESPN. El ‘10’ respondió sobre un posible regreso al Junior si el ‘Bolillo’ se va.

“Creo que no dejé la puerta cerrada en el Junior. La decisión no tiene nada que ver con el hincha. Fue una decisión muy personal por una situación particular que viví”, indicó Quintero, quien también dijo que “hoy la realidad es otra, no tengo nada en contra de los directivos, estamos analizando tomar una buena decisión, pero hay que pensarlo con cabeza fría, no sé si volvería al junior”.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DE LO QUE DIJO QUINTERO