Hernán Darío Gómez no la pasa bien en el Junior de Barranquilla, los resultados no lo acompañan y ahora se le suma la presión de la hinchada y los jugadores referentes que salieron del club para esta temporada. La derrota ante el Cúcuta Deportivo prendió de nuevo las alarmas en un equipo que no es protagonista hace varios meses.

Sebastián Viera fue el primero que le cayó al técnico y en entrevista con ESPN dijo: “Yo creo que debes tener una organización con base en lo que tienes. Si la base de los jugadores juegan bien al fútbol no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si traes a Juanfer Quintero, todos lo que lo rodean deben jugar su fútbol. Si tienes a una estrella debes armar todo con base en eso que trajiste”.

‘Bolillo’ entró en su juego y también le contestó: “Sebastián cuando estaba aquí, llevaba varios años sin jugar bien. Con el 2-0 ante Unión y si él no comete los errores, no nos empatan y habríamos clasificado. Viera también perdió y antes que yo llegara a Junior”.

Sus palabras no cayeron bien en los directivos de la institución ‘tiburona’ que, según Melissa Martínez, citó al entrenador para una reunión extraoficial. Por ahora no se conoce el motivo real, pero se habla que es por el resultado en la ida de los octavos de final y por sus declaraciones en los diferentes medios de comunicación.