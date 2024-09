Por estos lamentables actos, Atlético de Madrid tomó drásticas decisiones con una persona que no solamente es hincha del club, sino también socio activo. Es decir, alguien habitual en el Cívitas Metropolitano. El club ‘Colchonero’ comunicó que expulsó de forma permanente a este personaje, luego de confirmarse que sí estuvo involucrado en las agresiones contra Thibaut Courtois.

El defensa José María Giménez y el técnico Pablo Simeone fueron a las gradas del estadio Metropolitano y pidieron la calma de los hinchas furiosos, algunos encapuchados, pues la condición del árbitro Busquets Ferrer era que se calmaran los fanáticos y no más agresiones contra los jugadores.

