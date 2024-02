Una gran controversia se ha generado en el fútbol colombiano, debido al gol que anotó el Junior de Barranquilla en el último minuto del partido ante el Deportivo Pereira, tanto que le dio el empate, pero que fue muy reclamado por parte de los hinchas y futbolistas del equipo ‘matecaña’, debido a que se vieron perjudicados cuando ya se iba a terminar el juego.

Ante la polémica que se generó por la acción, muchos seguidores del Pereira, pero también de otros clubes del FPC, pidieron a la Dimayor que hiciera público los audios del VAR de esa jugada, para poder conocer por qué el árbitro Andrés Rojas determinó el gol y no lo anuló, dicho pedido sirvió porque fueron revelados.

Los audios del VAR del gol del Junior

Por medio del canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se publicaron los audios de la controversial acción que terminó con el gol para Junior, allí se puede preciar que los asistentes del VAR le dicen al juez Rojas, que el futbolista Carlos Bacca está en fuera de lugar, pero el portero Salvador Ichazo tiene la visión clara y podía agarrar la pelota.

En las imágenes, también se aprecia como, tras varios minutos de analizar la jugada, los miembros del VAR le resaltan a Andrés Rojas que el golero no se ve afectado por la presencia de Bacca, debido a que había distancia y no intervenía en la visual de Ichazo, por lo que, finalmente, se muestra de acuerdo por la decisión de no anular el gol del árbitro.

La molestia del Deportivo Pereira

Y es que esta jugada ha generado muchas protestas por parte de los hinchas, jugadores y cuerpo técnico del Deportivo Pereira, como quedó demostrado en la rueda de prensa post-partido, allí el asistente Rubén Darío Bedoya contó la mala sensación que quedaron en el camerino con la decisión del arbitraje en el gol del Junior.

“Hay mucha indignación por parte del grupo, como si hubiésemos perdido en un partido bien jugado. Son decisiones que no entendemos… El jugador de Junior está adelantado. Ya en decisiones arbitrales ellos evaluarán, pero esto perjudica un buen trabajo, un equipo que salió en el segundo tiempo a ganar”, comentó Rubén.