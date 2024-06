Revelan nuevo escándalo de Dayro Moreno y que afectó al Once Caldas

Once Caldas fue uno de los equipos que tuvo una aceptable campaña en la Liga Colombiana I-2024, pero que en la fase de cuadrangulares se desinfló y no logró llegar a la final, en lo que fueron algunas presentaciones en el grupo B que dejaron algunos momentos no muy positivos, pero que finalmente la afición reconoció el esfuerzo que hicieron los futbolistas.

Uno de los momentos que más llamó la atención en los hinchas del ‘blanco, blanco’, fue cuando en el entretiempo del partido ante el Deportes Tolima por la fecha 5 del cuadrangular en el estadio Palogrande, el entrenador Hernán Darío Herrera tomó la decisión de sacar al delantero Dayro Moreno, suceso que sorprendió a muchos.

La acusación a Dayro Moreno

En las últimas horas, se conocieron algunos detalles de lo que habría pasado en la interna del Once Caldas, en donde el reconocido medio caldense, La Patria, informó que Dayro, junto al delantero Gustavo Torres, habrían incurrido en un acto de indisciplina en plenos cuadrangulares, escapándose de la concentración de equipo.

El hecho se habría presentado en la previa al partido contra Independiente Santa Fe que se llevó a cabo en el estadio El Campín de Bogotá. Debido a este hecho, el técnico ‘El Arriero’ Herrera, decidió no contar con el delantero Gustavo Torres, pero sí incluyó a Dayro, teniendo en cuenta que el Once aún tenía posibilidades de clasificar a la final.

Dayro Moreno festeja con Once Caldas ante el DIM por la fecha 12 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Daniel Gallo.

La respuesta que dio ‘El Arriero’ Herrera

En ‘La Patria’ le consultaron al técnico del Once Caldas sobre lo ocurrido, en donde aseguró que la nómina ha sido disciplinado, pero resaltó que cada persona es responsable de sus actos, en lo que fue un suceso que pudo haber perjudicado el rendimiento del equipo, el cual presentó dificultades para clasificarse los ocho y en los cuadrangulares no rindió como se esperaba.

“Esos son cosas del grupo, del equipo. Hay disciplina en el grupo y se respetaron cosas. Manejo 30 jugadores y todos son diferentes, cada uno defiende lo suyo y nosotros defendemos el equipo. Nos da mucha dificultad manejar por fuera todo y cada jugador es responsable de lo que haga”, dijo Herrera, suceso que tiene molestos a algunos hinchas del Caldas.