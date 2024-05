La confesión del ‘Arriero’ sobre las fiestas de Dayro Moreno en Once Caldas

Once Caldas volvió a clasificar a la fase de cuadrangulares de la Liga Colombiana después de 5 años sin hacerlo, es por esto que su afición, a pesar de la derrota ante Deportes Tolima por la fecha 5, resultado que los dejó eliminados de poder ir a la final, le expresó a los futbolistas su agradecimiento por haberlos puesto nuevamente en el protagonismo que el club merece.

Uno de los logros importantes que pudo conseguir el Once, pero especialmente su gran figura e ídolo, Dayro Moreno, fue el haber alcanzado el récord de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, superando a Sergio Galván Rey, hecho por el que el equipo trabajó y fue muy festejado por la afición.

El récord de Dayro Moreno habría afectado al Once Caldas

Durante y después de que Dayro se convirtió en el mayor anotar del FPC, las celebraciones llovieron por todas partes para el delantero tolimense, al que le realizaron todo tipo de homenajes y reconocimientos, no solamente en la ciudad de Manizales, sino que en otros lugares del país, pero además, el propio Moreno festejó con sus compañeros en diferentes reuniones, como lo contó el técnico Hernán Darío Herrera.

El entrenador del Once Caldas, contó en una entrevista para As Colombia, que las constantes fiestas y reuniones por el récord que consiguió Dayro, fue una de las principales razones por las que el equipo no pudo rendir en los cuadrangulares, ya que el equipo perdió el rumbo y se desenfocó del gran objetivo que era llegar a la final.

Dayro Moreno del Once celebra festeja ser el goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Foto: VizzorImage / Daniel Gallo.

“La euforia y la alegría de todo el mundo nos llevó a otras cosas. Nos metimos en otro cuento porque usted sabe que todos los días no se rompe un récord… Ese fue muy importante para Dayro y la hinchada del Once Caldas, también, todavía está celebrando”, contó Herrera sobre lo importante que fue el conseguir el récord de Dayro.

Las reuniones de Dayro Moreno

El ‘Arriero’ reveló que por poco quedan eliminados por este motivo: “Eso fue duro. Nosotros decíamos que paremos esas fiestas y celebraciones, pero nada. Veníamos a Bogotá a jugar contra Fortaleza y Dayro llegó en un helicóptero de fantasía. Todo eso te va sacando de los partidos… A lo último nos vimos con todo complicado. Gracias a Dios, el último partido lo empatamos y clasificamos”.