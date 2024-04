“Tenemos que valorar nuestro producto, tenemos que hacer obviamente un benchmark de nuestro producto y tenemos que seguir trabajando para al final tener unas condiciones diferentes. El propósito es tener más ingresos, no hay la menor duda, para eso hay que cuidar nuestro producto, seguir trabajando responsablemente y, al final, tenemos que hacer una buena negociación”, fueron las palabras del presidente de la Dimayor en marzo pasado que deja la puerta abierta y está atento a escuchar propuestas.

A la versión del ‘nuevo canal’ para desbancar a Win Sports, se sumaría más competencia, que ve de reojo una oportunidad de captar más televidentes y monetizar. Con la experiencia que han tenido con la Selección Colombia en los últimos años, las directivas de Caracol Televisión no descartarían una millonaria inversión y así darle un nuevo aire al FPC.

Además de crear una nueva plataforma, Correa estaría intentando relanzar una estrategia de monetización del FPC. El proyecto de MediaPro, hasta ahora, no pasa de una idea y planteamiento. Quedan meses de debate sobre lo que se decida en Dimayor y en los clubes asociados.

Esta idea parece que estaría convenciendo a la Dimayor, que desde meses atrás se ha visto interesada en cambiar los derechos de televisión y refrescar un poco al televidente. Además, que el producto premium de Win Sports no ha dado las ganancias que se esperaban. Esta idea ya estaría siendo considerada por los directivos de los 36 clubes del FPC, que básicamente son los que deciden.

“Fernando Jaramillo ya está buscando nuevas alternativas porque necesitan más plata, y ahí apareció Mauricio Correa, expresidente y fundador de Win y hoy presidente de MediaPro en Colombia, que los está convenciendo de montar un nuevo canal todo PPV en el que los clubes sean los dueños y así, según él, les va a entrar más plata. Obvio, la productora sería la suya, con lo que está convenciendo de que lo contraten de nuevo. Como lo expliqué en una entrevista con Julio Sánchez hace un tiempo (W Radio), todos los contratos del FPC desde hace unos 15 años se hacen pensando en beneficiar a Correa, no necesariamente al fútbol”, dijo Alejandro Pino Calad a Infobae.

Según Alejandro Pino, director de Publimetro Colombia, hay un nombre en común que marcaría la diferencia, y no es otro que Mauricio Correa, quien estaría ejecutando una movida para, prácticamente, crear un nuevo canal deportivo que tenga el aval de los 36 clubes y donde su productora sea la responsable del producto.

