Santa Fe, luego de un semestre para el olvido en lo que a fútbol masculino se refiere, pasa la página y espera pelear de frente por el título en la Liga Colombiana I-2023.

Las cosas no iban para nada bien, no ingresó a los ocho en la Liga I-2023 y en Copa Sudamericana tampoco alcanzó y no superó la fase de grupos. Situación que tiene molesta a la hinchada y espera las cosas mejoren.

Muchos sectores de la hinchada apuntan a que Eduardo Méndez es el gran responsable desde su gestión como presidente del club y las contrataciones que no dan un golpe de confianza.

En medio de la incertidumbre y el nombramiento de Hubert Bodhert como técnico, Santa Fe habría recibido una propuesta de un inversor extranjero para comprar el club. Muchos hinchas sonreían.

Según el periodista The González, muy cercano a Santa Fe, el grupo inversor ya mandó la propuesta y aclara que es algo real para adquirir el club bogotano, y que Méndez y la junta directiva ya la recibieron.

Ante la información, Santa Fe lanzó comunicado y cita al mencionado periodista. El club dice que no hay ninguna propuesta para comprar el club y prácticamente niega la versión que circula en redes sociales y demás medios.