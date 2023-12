A sus 38 años de edad, Teófilo Gutiérrez podría tener un final de carrera triste. Uno que va muy acorde a lo que ha sido su trayectoria: lleno de polémicas dentro y fuera de las canchas. Desde este momento se puede confirmar que el barranquillero no tiene equipo para 2024 y nuevamente está rodeado de escándalos que podrían afectar su futuro en el FPC. ¿Está cerca su retiro del fútbol profesional?

El pasado 10 de diciembre, Deportivo Cali confirmó en sus redes sociales que no contará más con los servicios de Teófilo Gutiérrez. En las redes sociales anunciaron que no le renovarán para 2024. Esa noticia llegó justo cuando se viralizaron varios videos del jugador, protagonizando una vergonzosa pelea en un partido de barrio con amigos y familiares.

¿Llegó el momento del retiro para Teófilo Gutiérrez?

Tras los más recientes acontecimientos, el final de la carrera deportiva de Teófilo Gutiérrez se ve muy cerca. Aunque el jugador soñaba con retirarse en el club de sus amores, esa intención cada vez está más lejos de concretarse. Se fue por la puerta de atrás del Junior de Barranquilla y ahora está inmerso en nuevos escándalos que lo tienen, incluso, en serios líos legales.

Un par de semanas atrás, una mujer en Ibagué lo denunció alegando que Teófilo Gutiérrez la tocó, sin su consentimiento. Hecho que fue ratificado con la notificación del comisario de campo de la Dimayor. Por estos hechos, fue sancionado en la Liga colombiana y multado por el Comité Disciplinario del torneo colombiano.

Ahora, ha vuelto al centro de atención por una bochornosa pelea en un partido de barrio. A Teo Gutiérrez lo grabaron justo en el momento en el que se cruzó con un compañero de equipo y ambos terminaron a los golpes. Aunque no pasó a mayores, el video se esparció en todas las redes sociales y ya es tendencia a nivel nacional.

Deportivo Cali no contará más con Teo Gutiérrez

Como si esos escándalos fueran poco, hay que sumarle el anuncio oficial del Deportivo Cali sobre Teófilo Gutiérrez. Para no verse involucrados con todo lo que está ocurriendo, adelantaron de una vez un anuncio que ya se estaba gestando en el interior del club. El equipo no contará con el barranquillero para 2024. Tras la eliminación en cuadrangulares y la sanción que impuso el Comité, confirmaron que no habrá renovación de contrato para él.

Así las cosas, Teo Gutiérrez no tiene equipo para el próximo año. Hasta el momento, no se sabe con certeza si el jugador tiene ofertas para seguir jugando en el fútbol colombiano. Con todo lo que ha pasado, muchas puertas se han cerrado para que continúe jugando. A pesar de que volvió a Cali para ayudar en la crisis, la institución prefirió prescindir de sus servicios.