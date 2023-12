Teófilo Gutiérrez sumó una nueva y grave polémica a su hoja de vida en el fútbol profesional. El Comité Disciplinario de la Liga colombiana emitió una grave sanción contra el jugador del Deportivo Cali que pone fin a su temporada en 2023. Según se conoció, el barranquillero fue denunciado por una mujer en Ibagué, quien lo acusa de haberle tocado sus partes íntimas sin su consentimiento. El Comisario de campo reportó lo ocurrido a la Dimayor y así fue como se conoció este escándalo.

El Comité Disciplinario emitió una multa económica y una sanción de 4 partidos para Teófilo Gutiérrez por lo ocurrido. De esta manera, el jugador se pierde las últimas dos fechas de los cuadrangulares, en los que Deportivo Cali ya quedó eliminado. Ante el escándalo que se desató, el ídolo de La Chinita decidió romper su silencio y se pronunció en redes sociales para defenderse de las acusaciones.

Teo Gutiérrez anunció medidas legales para defenderse de las acusaciones

En sus perfiles sociales, Teófilo Gutiérrez aseguró que hará uso de las instancias necesarias para defenderse de esta sanción. Por medio de un mensaje, dejó claro que siempre ha sido respetuoso con las mujeres. Además, señalo que las informaciones que se han producido son “calumniosas” y que no hay ningún tipo de pruebas que demuestren que le faltó el respeto a una mujer en Ibagué.

Comunicado de Teófilo Gutiérrez tras sanción del Comité Disciplinario

“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado“.

“Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como a la mi impuesta, ni mucho menos de otra índole”.

“Reiterando, nuevamente, mi fiel compromiso con el respeto de y hacia la mujer“.