Llamativo cruce entre los técnicos de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe

Finalizado el partido, ambos entrenadores se saludaron en el terreno de juego y cruzaron algunas palabras no tan amigables.

El Fútbol Colombiano sigue dejando imágenes curiosas en lo que va del todos contra todos, esta vez el técnico de Atlético Nacional y el de Independiente Santa Fe tuvieron un llamativo cruce que fue tendencia en redes sociales y generó todo tipo de comentarios luego de que el partido terminara 1-1.

El empate clasificó a los dos equipos que llegaron a 30 puntos en la tabla de posiciones y se ubican tercero y cuarto, respectivamente, después de América de Cali y Millonarios . El partido se vivió de manera intensa por parte de los dos entrenadores que querían conseguir la victoria.

Llamativo cruce entre el técnico de Nacional y el de Santa Fe

Tanto así que al final del compromiso quedaron grabados en el saludo que no fue tan cordial, pues hubo apretón de manos fuerte que en el que Efraín Juárez intentaba decirle algo, pero Pereirano no quería.

El entrenador de Independiente Santa Fe se intentaba ir, pero el de Atlético Nacional no lo dejaba. Entablaron una conversación poco amigable y al final el técnico del cuadro ‘cardenal’ lo manoteó y le bajó la mano que tenía sobre su hombro.

En rueda de prensa, el entrenador de Atlético Nacional no dejó agrandar lo sucedido y dio su versión: “nos saludamos, nos felicitamos. Él me agarró un poquito fuerte la mano, está fuerte, se ve que hace gimnasio, trabaja durante la semana. Cosas del fútbol, no hay nada que asustarse”: