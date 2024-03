Actualmente, Jhon Arias es clave en el ataque de Fluminense, no se baja del once titular y más bien se fortalece la sociedad con el argentino Germán Ezequiel Cano. Recientemente, ‘Flu’ ganó la Recopa Sudamericana gracias a un doblete del extremo colombiano en el Maracaná. Un gol de cabeza y otro de penalti fue más que suficiente para quedar en la historia de esta competición de la Conmebol.

