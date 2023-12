El fútbol colombiano tendrá cerca de un mes de para mientras se da inicio a la Liga Colombiana en su torneo apertura del 2024, pero desde el 2023, los clubes se pueden ir preparando para lo que será a competencia, no solamente con los refuerzos que contratarán y así conformar plantillas competitivas, sino que también conociendo el calendario.

Pues la Dimayor realizó el sorteo del fixture de lo que será la Liga del primer semestre, en donde se tendrá la participación de dos nuevos inquilinos que lograron su ascenso desde la segunda división, se trata de Fortaleza CEIF de Bogotá y Patriotas de Boyacá, clubes que reemplazarán a los que perdieron la categoría, Unión Magdalena y Atlético Huila.

¿Cómo será el formato de la Liga Colombiana del 2024?

En la pasada asamblea de la Dimayor, quedó definido que el torneo no tendrá variantes, comparándola con lo que fue el 2023, por lo que se jugará un ‘todos contra todos’ entre los 20 clubes participantes, los ocho primeros clasificarán a dos cuadrangulares, en donde los primeros de cada grupo irán a una final y de ahí saldrá el campeón.

La única novedad que tendrá el campeonato, será que en esta oportunidad no se disputarán 20 jornadas regulares, sino que 19, por lo que se eliminó la fecha de los clásicos, esto con la intención de darle un poco de espacio al calendario, teniendo en cuenta que en el 2024 habrá muchos torneos de CONMEBOL, como la Copa América.

¿Cómo se jugará la fecha 1 de la Liga Colombiana?

El campeonato tendrá inicio en el fin de semana del 20 de enero del 2024, en donde en la primera jornada se tendrán varios partidos muy llamativos, como lo será el enfrentamiento entre Millonarios recibiendo en el estadio El Campín al Deportivo Independiente Medellín, o Águilas Doradas ante América de Cali en el Pascual Guerrero.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga Colombiana I-2024:

Millonarios vs. DIM

América de Cali vs. Águilas Doradas

Deportes Tolima vs. Fortaleza

Deportivo Pasto vs. Santa Fe

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali

Junior vs. Atlético Bucaramanga

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

La Equidas vs. Envigado

Patriotas vs. Jaguares de Córdoba.

