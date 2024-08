Según Gabriel Fuentes, la eliminación de Junior en Libertadores es un "aprendizaje"

Según Transfermarkt, Gabriel Fuentes está valorado en 1.8 millones de euros y para muchos, este lateral tiene el perfil para salir al exterior más allá que en su primera salida, no le fue bien en España. Espera meterse en el radar del técnico Néstor Lorenzo y luchar por posibles convocatorias en la Selección Colombia.

Gabriel Fuentes vs. Colo Colo. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

“No. Fracaso es cuando, por ejemplo, tu vez a Jordan, de seguro, habrá perdido un montón de partidos, Cristiano igual, Messi igual. Esto es de todos los días. Vamos a seguir intentando. Fracaso no, es un aprendizaje más que tenemos hoy que de seguro nos va a servir en nuestras vidas, tanto profesional como personal. Hay que aprovechar esto, abrir nuestras mentes y nuestros corazones para estos aprendizajes y luego ponerlos en práctica”, dijo Gabriel Fuentes en zona mixta.

“Fracaso no, es un aprendizaje que seguro nos va a servir para lo que viene en nuestras vidas”. 🎙️ Gabriel Fuentes en zona mixta tras la eliminación de Junior ante Colo Colo.

Gabriel Fuentes, una de las figuras del Junior de Barranquilla, habló en zona mixta tras la eliminación en la Copa Libertadores, que es un golpe para los objetivos del club ‘Tiburón’. Según el lateral, lo que sucedió con el equipo no es un fracaso, sino un “aprendizaje”.

Junior de Barranquilla inició el partido con la necesidad de conseguir un triunfo y remontar, teniendo en cuenta que en el duelo de ida en Santiago, Colo Colo ganó 1-0. El técnico Arturo Reyes necesitaba empatar la serie lo más pronto posible para no pasar apuros. Lo mejor de la nómina barranquillera apareció en el Metropolitano, pero la ejecución del plan no fue la mejor y el club chileno selló con victorias ambos compromisos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.