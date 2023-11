El técnico de Patriotas Boyacá, el español Jonathan Risueño, hizo llorar a más de uno luego de recordar a Jhon Mario Ramírez, un ídolo de Millonarios y uno de los mejores jugadores de la década del 90′ en el fútbol colombiano. En el año 2021, ‘Jhonma’ falleció y conmovió los corazones de todo el FPC, en épocas cuando era el técnico del mencionado club boyacense, que recientemente pudo lograr el ascenso a la Primera División. El exjugador, que para muchos estaba a la par de Carlos Valderrama, murió en la ciudad de Tunja por contagio de Coronavirus.

Apenas comenzaba su carrera como entrenador, pero no pudo desarrollar sus capacidades tras la lamentable situación de salud. Tras dos años y medio de su muerte, aproximadamente, Patriotas Boyacá descendió a la B, pero finalizando este 2023 pudo asegurar su regreso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. En diálogo con Win Sports, Jonathan Risueño recordó al maestro del fútbol y de la vida.

En sus palabras, el profesor Risueño comentó que si no fuera por Jhon Mario Ramírez, no estaría en Patriotas. Prácticamente, ‘Jhonma’ fue uno de sus grandes mentores en el FPC y gracias a él pudo conocer detalles importantes del fútbol colombiano. Es decir, que la misma escuela de Jhon Mario pudo guiar a Patriotas Boyacá nuevamente a la primera división.

“En la pandemia estaba dando unas ponencias virtualmente y por suerte, porque así pude conocer a una gran persona, un día entró Jhon Mario. Me habló por privado. Me dijo que si podíamos hablar vía zoom. Ahí empezó una relación. Yo estaba solo en casa. No tengo hijos, no tengo mujer, vivo solo. Me pasaba 4 o 5 horas al día hablando con Jhonma de tácticas, de fútbol”, dijo Jonathan Risueño.