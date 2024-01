Video: así fue el penalti que no le pitaron al Bucaramanga contra el Junior

Junior de Barranquilla ha tenido un excelente inicio de temporada con dos victorias al hilo en el Metropolitano. Primero contra Millonarios en la ida de la Superliga, y luego contra Bucaramanga, en la primera fecha de la Liga. Lo curioso es que para muchos hinchas en los dos juegos Junior se vio ‘favorecido’ por decisiones arbitrales.

Las polémicas en el juego contra Millonarios ya fueron debatidas ampliamente y no se llegó a un consenso. Hay quienes dicen que las dos jugadas en la Superliga eran penalti, otros que ninguna y también que una u otra sí y no. Pero ahora la jugada contra el Bucaramanga, en la Liga, pareciera que no deja dudas.

Al minuto 68 del partido, los ‘leopardos’ se acercaron al arco de Jéfferson Martínez y Daniel Mosquera se enfrentó al defensa Emmanuel Olivera y este le cruza la pierna para no dejarlo pasar. En el contragolpe de esa infracción dentro del área, salió la jugada para el 1-0 del Junior, anotado por Carlos Bacca.

El VAR revisó la secuencia completa y decidió no intervenir y no llamar al juez para determinar si hubo penalti para Bucaramanga o no. Los jugadores protestaron aireadamente la decisión, pero sin ningún resultado exitoso.

Este lunes, en el programa Saque Largo, de Win Sports, los panelistas revisaron la jugada y para la mayoría el VAR debió llamar al juez. El argentino Olivera cruzó a Moreno y no lo dejó encarar, lo cual se configura un error claro y obvio.

Video: el penalti que no le pitaron a Bucaramanga contra el Junior