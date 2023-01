Edwin Cardona es uno de los jugadores colombianos que más ha dado de qué hablar en los últimos años en el fútbol argentino. Su estado físico y temas personales, son los que han generado polémica, quedando varias veces fuera de las convocatorias de Racing.

El talentoso volante espera tener un 2023 diferente, volver a sumar minutos y pelear un puesto en el equipo titular. Luego de resolver algunos temas familiares, volvió a Argentina para iniciar la pretemporada y jugar un par de compromisos amistosos.

Fernando Gago, entrenador de Racing, habló en rueda de prensa y se refirió al colombiano dando una buena noticia para el futuro del jugador: “Edwin está volviendo a tener ritmo y tiene mi consideración para jugar”.

En cuanto a si será titular o no, el entrenador fue contundente: “cada jugador tiene su competencia dentro del plantel. Depende del futbolista que yo lo ponga o no, soy muy claro. Cada jugador necesita tener minutos, lamentablemente juegan 11. Voy viendo en la semana el que mejor esté y mejor rendimiento me pueda dar para el partido, todos están en consideración y a disposición para poder jugar”.

Lo que se ha visto de Cardona en cuanto a lo físico, ha dejado buenas sensaciones, pues fue inicialista en un partido ante Bolivar de Bolivia. Gago paró el siguiente equipo con el colombiano jugando por izquierda: Gabriel Arias; Iván Pilud, Jonathan Galván, Emiliano Insúa, Facundo Mura; Nicolás Oroz, Maico Quiroz, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Nicolás Reniero y Edwin Cardona.