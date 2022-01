La salida de Edwin Cardona se dio en medio de una gran controversia y las dudas del por qué Boca Juniors no quiso negociar con los Xolos de Tijuana para poder continuar contando con el volante colombiano.

Sobre el tema habló Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez en una entrevista para el canal argentino TyC Sports, donde se refirió a lo que fue el paso del Cardona por el equipo.

“Cuando se firmó la opción de compra por Cardona, hay que decir que Boca lo trajo de Tijuana, en donde no jugaba y no participaba de los entrenamientos con la primera división. Boca fue y trajo un jugador en el cual confiaba, en el que quería depositar toda la ilusión y la posibilidad futbolística, que sabemos que el jugador podía entregar”, dijo el ‘Patrón’.

El dirigente del club argentino después se mostró decepcionado porque Edwin no logró afianzarse debido a las diferentes situaciones en las que el volante fue protagonista.

“Desgraciadamente, por circunstancias que todos hemos seguido durante estos 18 meses, no se terminó dando. La continuidad del jugador no fue la que se esperaba. Todos sabemos la categoría del jugador, pero en el campo no entregó la continuidad y no se pudo afianzar. Desafortunadamente, para nosotros y para él, el vínculo se terminó”, comentó Bermúdez.

Tras su salida de Boca, el futuro de Cardona continuará en territorio argentino, pero ahora en Racing Club de Avellaneda, equipo que logró negociar con los Xolos y contará con el colombiano durante el 2022.