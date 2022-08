Un hecho lamentable se dio en el partido de reserva entre Deportivo Independencia y Garmense, en un campeonato regional realizado González Chaves, provincia de Buenos Aires, en donde un futbolista agredió a la jueza del compromiso con un fuerte puño.

El hecho se dio cuando la árbitra Dalma Cortadi, le sacó tarjeta roja al futbolista Cristian Tirone a los 15 minutos del segundo tiempo, debido a que la insultó, lo que causó la furia del jugador que corrió hacia ella y le metió un puño por la espalda.

“Yo lo expulso porque él me insulta, y allí me agrede, yo ni lo espero porque estaba anotando su nombre en la tarjeta cuando siento el golpe, cuando caigo ya no me acuerdo más nada”, contó Dalma en una entrevista para ‘Vía Tres Arroyos’.

Tras el golpe a la jueza, la policía capturó a Tirone, mientras que el club Garmanense informó que expulsó de por vida al agresor.

Por su parte, la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) sacó un comunicado repudiando el hecho, además de afirmar que acompañarán a la agredida.

"La AFA repudia y condena el accionar del jugador Cristian Tirone (Dep. Garmense) hacia la árbitra Dalma Cortadi, quién fue víctima de violencia física mientras se disputaba el segundo tiempo del encuentro.

Esta Casa, junto al Consejo Federal, abordarán el tema y acompañarán a la jueza en todo el proceso, afianzando los lineamientos sobre este tipo de conductas que nuestra asociación no tolerará", dijo la entidad que rige el fútbol argentino.

Aquí el video de la lamentable agresión: