El mundo del fútbol se sorprendió con el anuncio del técnico Marcelo Gallardo, en donde indicó que no renovará contrato con River Plate y abandonará el equipo tan pronto finalice el campeonato argentino.

Marcelo aseguró que la salida del club 'millonario' fue la decisión más difícil de su vida, pero poco se conoce de los reales motivos por los que deja el equipo con el que supo conquistar el continente.

Precisamente porque no se han conocido detalles de la salida de Gallardo, esto ha generado que nazcan muchas especulaciones sobre el tema, una de estas versiones sería que quiere salir del mundo público por un momento, debido a que tendría una 'tusa' por terminar una relación amorosa con la periodista de ESPN, Alina Moine.

Desde hace un tiempo, medios argentinos han asegurado que el 'Muñeco' estaba emparejado con la también modelo, pero nunca ninguno de los dos confirmó la información, pues ahora aseguran que todo acabó y la situación le dio muy duro al entrenador.

“Después de muchos meses, he logrado comunicarme con gente del entorno de Alina Moine. Porque Alina me dejó de responder el teléfono, pero di con una persona que me contó detalles del estado en que está actualmente este vínculo”, contó la periodista Luli Fernández.

Y después detalló: “Les voy a contar dos cosas que no sabíamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la final de la Champions en París? ¿Qué se sospechaba que ella había ido? Les cuento que Alina Moine tenía reserva para ir a París para ir a ver la final de la Champions con Marcelo Gallardo. Y que había sido ella la que dio de baja esos pasajes una semana antes y decidió, como ya tenía los días pedidos en ESPN, irse a Bariloche”, sentenció Luli.