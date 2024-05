Miguel Ángel Borja pasa por un momento brillante en Argentina y es el héroe de River Plate en la Copa Libertadores 2024, edición que le permitió al club ‘Millonario’ clasificar al Mundial de Clubes de 2025. Es el cuarto equipo de la Conmebol que confirma su presencia en este nuevo formato, donde también estarán gigantes europeos como Real Madrid, Bayern Múnich o Manchester City.

El pase a octavos de final, luego de cuatro victorias y un empate, también le permite a River Plate colocar su nombre en el Mundial de Clubes, que la FIFA prefirió cambiar el formato y ahora serán 32 equipos de varios países los que se darán cita en Estados Unidos el próximo año. Un doblete de Miguel Ángel Borja contra Libertad de Paraguay en la quinta fecha, permite el acceso del equipo argentino.

No ha sido fácil el camino de Miguel Borja en River Plate. Fue muy resistido apenas se concretó su fichaje, muchos hinchas no lo querían, pero con esfuerzo se pudo ganar su lugar en el once titular y ahora se ratifica en el puesto. ‘El Colibrí’ calienta motores para seguir conquistando Sudamérica con este equipo argentino y llegar en su mejor versión al Mundial de Clubes 2025.

Sin duda, el goleador oficial de River Plate. Borja mantiene la jerarquía de River Plate en el frente de ataque y es una de las figuras del plantel del técnico Martín Demichelis, es por eso que la FIFA lo resalta en sus redes sociales. La entidad mundial posteó una fotografía del delantero con el Monumental de fondo, acompañado de la leyenda: “Se viene la banda de River”.

Doblete de Miguel Ángel Borja por el que la FIFA lo elogia

No desaprovechó la oportunidad para alargar su lista de goles en el 2024. Miguel Ángel Borja pide a gritos su llamado a la Selección Colombia para jugar la Copa América 2024. La FIFA lo exalta y brilla en Argentina. Estaría haciendo méritos para estar en la lista definitiva del técnico Néstor Lorenzo.

No es la primera vez que la FIFA destaca a los jugadores colombianos en sus redes sociales. James Rodríguez, Carlos Valderrama, Luis Díaz, Freddy Rincón y jugadoras como Linda Caicedo o Catalina Usme también han pasado por el lente de la entidad que regula el fútbol mundial.