De esta manera, se estarían apagando las posibilidades de ver de regreso a Franco Armani en Atlético Nacional. Además, al portero aún le esperan dos grandes eventos con la Selección Argentina: Copa América 2024 y Mundial 2026, llamados que espera con ansias y que estando en el fútbol colombiano no serían posibles.

Debido a su éxito con River Plate y con la Selección Argentina, son muchos los que presionan para que Franco Armani no vuelva a Colombia, y mejor comience su camino al retiro en el club ‘Millonario’. Es inevitable no sentir esta presión, principalmente por la inmensa hinchada y seguramente por algunos directivos.

