Mal momento para los jugadores colombianos en Argentina. Todo parece indicar, según versiones de la prensa argentina, que no hubo una pelea con Agustín Almendra, pero sí un acto de indisciplina de Edwin Cardona y Sebastián Villa antes del partido de Boca Juniors contra Newell's, que finalizó 0-0.

Cabe resaltar que el partido se tuvo que suspender en el horario inicial debido a las condiciones cimáticas, fue programado para el día siguiente. En principio, Edwin Cardona, Sebastián Villa y el peruano Carlos Zambrano eran titulares contra Newell's, pero en la nueva fecha, salieron, para sorpresa, en el banco de suplentes.

Ya no se habla de una pelea, pero sí hubo una posible intoxicación de los jugadores por un acto de indisciplina. Varios periodistas y medios argentinos citan lo sucedido. Leandro Aguilera en Twitter dio más detalles de lo acontencido y lo que parece aleja a Edwin Cardona y Sebastián Villa de Boca Juniors.

"Hubo un acto de indisciplina de Zambrano, Cardona y Villa. Los capitanes lo tomaron mal. Y el grupo avaló que no sean titulares. Ante la falta de pocos partidos, el DT no prescindirá de nadie. Luego la dirigencia decidirá qué hacer", dijo Leandro Aguilera en TyC Sports.

"Según le confirmaron a Olé desde el predio de Ezeiza, los tres jugadores en cuestión, durante la tarde del lunes, 'comieron o tomaron algo que les hizo mal o que no tenían que comer o tomar, porque no es que le pasó a todos: sólo a ellos'. Y ante la pregunta sobre el origen de esa situación, la respuesta fue: 'Más no te puedo decir, pero fue una medida que tuvo que tomar Battaglia'. ¿Por qué? No habría sido lo único... en principio, no habría sido un solo acto de indisciplina el que cometieron los tres, sino más de uno", dice el Diario Olé en declaraciones recogidas por Futbolred.