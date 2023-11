Este martes 21 de noviembre se disputó el partido de la Selección de Venezuela ante Perú por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Vinotinto rescató un empate valioso en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima, pero el partido acabó con incidentes y agresiones por parte de las autoridades locales contra los jugadores.

La previa del partido fue sumamente tensa. El mal momento que vive la selección peruana se sumó al asombroso presente de La Vinotinto y a la gran presencia de hinchas venezolanos en la ciudad de Lima. Hubo muchas denuncias e incidentes en la previa del partido.

Tras el empate, los jugadores de la Selección de Venezuela se acercaron al sector del estadio destinado para los visitantes para saludar a los fanáticos y regalar algunas camisetas. Sin embargo, la Policía de Perú impidió que se acercaran a los hinchas e incluso agredieron a los jugadores.

Tensa previa del partido

Desde los días anteriores al partido se reportaron todo tipo de incidentes que generaron la indignación de la hinchada venezolana. Desde la venta de entradas a sobreprecio para los visitantes a comentarios y chistes xenófobos en programas de televisión. Las autoridades incluso ordenaron controles migratorios en el estadio.

Hubo muchas denuncias en las redes sociales en contra del trato recibido por los venezolanos en Lima, asegurando la violación de los estatutos de la FIFA. “Está prohibida la discriminaciónde cualquier país, individuo o grupo de personas por cuestiones de raza, origen étnico, nacional o social, sexo, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o por cualquier otra razón, y será sancionable con suspención o expulsión“.

Agresión a los jugadores

Luego del empate en el Estadio Nacional, los futbolistas de Venezuela se acercaron al sector destinado para la hinchada criolla para saludar y regalar algunas camisetas. El primero de ellos fue Salomón Rondón, que logró superar sin problemas el cordón policial y lanzar su casaca a las gradas.

Detrás del delantero, Nahuel Ferraresi y Yeferson Soteldo intentaron hacer lo mismo, pero los agentes de seguridad les impidieron el paso. La situación escaló en cuestión de segundos y quedó registrado en los videos tomados por los aficionados el momento en que la Policía agredió a los futbolistas de La Vinotinto.

Testimonio de Nahuel Ferraresi

El defensor, Nahuel Ferraresi pasó por los micrófonos de La Vinotinto TV y habló sobre lo ocurrido. “Son cosas que no deberían pasar. Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salo (Rondón) fue a dar su camisa y yo voy atrás de él. Cuando fui a lanzar la camiseta la policía me frena. Hay un señor que lo hizo de buena manera, pero después otros se enojaron, no sé qué pasó, sacaron los palos para pegarnos“.

“Me pegaron dos palazos en la mano y me rompieron un poco, pero nada grave. Son cosas que no deben suceder, ¿sabes? Es un partido de fútbol y hay que venir a disfrutar, a pasarla bien. A la gente la Policía también le empezó a pegar. Es triste pero bueno, ya pasó” añadió el jugador venezolano.

Ferraresi aseguró que la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol están al tanto de lo sucedido y espera que se tomen medidas al respecto. “Tanto la FVF como la Conmebol están al tanto de lo que sucedió y espero que puedan hacer algo para que próximamente no pase. No solo a nosotros, sino a ninguna selección que venga“.