Alerta en América de Cali: Racing tomó una inesperada decisión con Juanfer Quintero

La situación de Juanfer Quintero y América de Cali se ha convertido en una novela del mercado de fichajes que día a día da de qué hablar. Ahora, cuando se esperaba el viaje del futbolista a suelo colombiano, Racing ha tomado una decisión que ha tomado por sorpresa al equipo vallecaucano.

América de Cali sueña con el fichaje de Juanfer Quintero y parece ser el club más cercano a cerrar el acuerdo. Ya existe un trato con el jugador sobre los términos contractuales, pero el club sigue sin cumplir con las expectativas económicas de Racing.

El club argentino ya ha rechazado dos ofertas de América por la ficha del jugador, lo que sigue aumentando la tensión. Vale recordar que, dado el deseo del mediocampista de regresar a Colombia por su situación familiar, la ‘Academia’ decidió bajar sus pretensiones a 3 millones de dólares.

La decisión de Racing con Juanfer Quintero

La salida de Juanfer de Racing parece ya decretada y el jugador ha sido informado que no formará parte del equipo durante la pretemporada del equipo argentino en Paraguay. Sin embargo, aunque esto parecía dar vía libre al futbolista de arreglar su salida, surgen más complicaciones.

Según informa TNT Argentina, Racing no ha permitido al jugador viajar a Colombia tal y como estaba previsto. “Juan Fernando Quintero le avisó a la Academia que no va a viajar a Paraguay. El club está parado en el mismo lugar: se vende solo por un monto que convenga (la última oferta que rechazaron fue de 2 millones de dólares aproximadamente). El jugador no está autorizado a irse a Colombia. Por ahora, final incierto” aseguran.