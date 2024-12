Juanfer Quintero apunta a ser el gran bombazo del mercado de fichajes colombiano, con América de Cali presionando fuertemente por su ficha. Desde el entorno de Racing en Argentina empiezan las reacciones por la situación del jugador. Un polémico periodista argentino ha lanzado una dura crítica contra el volante y le ha pedido que abandone el club.

La posible salida de Juanfer Quintero genera opiniones divididas en el mundo Racing. Por un lado, están los hinchas que desean la permanencia del colombiano luego de su rendimiento en la Copa Sudamericana. No obstante, otros desean que se marche si este es su deseo.

Uno de los que salió a pedir la salida de Quintero fue el periodista Flavio Azzaro. El hincha de Racing, que en su momento criticó fuertemente al jugador colombiano, ha vuelto a publicar un video hablando sobre el mediocampista y su situación.

Pide la salida de Juanfer Quintero

Ante los rumores de la salida de Juanfer Quintero, Azzaro pidió al jugador que consiga a alguien que pague el coste de su ficha. “Trae una oferta de cinco o seis palos verdes de alguien que te quiera pero no de pico, no de Gallardo que lo quiere como un hijo. Bueno si lo quiere como a un hijo poné la plata“.

“Si no, que Juanfer Quintero se presente el dos de enero a entrenar para el club que le paga y que lo quiso, porque River no te quiso Quintero, la verdad es esa. No es que opino yo porque te critico, porque no te quiero. No, no. A mí me importa Racing” agregó el argentino.

El periodista insistió en que su salida debe darse si ese es su deseo. “Te querés ir del club, barbaro. Es más, creo que lo más sano es que no sigas en Racing, porque no querés jugar en Racing. Lo que pasa es que no hay nadie que ponga los cinco palos. Es ahí donde yo digo, tan equivocado no estoy. Lo que puede dar Juanfer Quintero, sino cinco palos los podría poner cualquiera“.

