En un principio se creyó que el Independiente Medellín iba a ser su nuevo destino, pero las cosas con el DIM se han ido apagando y todo ha dado un giro a favor de América de Cali. Asimismo, se filtró un acercamiento a Millonarios, pero no tuvo trascendencia. El anuncio en el Valle del Cauca será una realidad si hay más dinero de por medio.

América de Cali no baja la guardia y sigue intentando para tener a Juan Fernando Quintero en sus filas en este 2025, donde la prioridad es ganar títulos en el 2025 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el próximo marzo. El equipo rojo continúa acercando las cifras para convencer a Racing de Avellaneda y hacer factible el acuerdo de palabra con el jugador.

