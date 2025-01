"Bórrenlo": El polémico mensaje de cumpleaños de Conmebol para Luis Díaz

Luis Díaz celebra su cumpleaños número 28 y aparecen los mensajes de felicitaciones en las redes sociales. La Conmebol no se ha quedado atrás y realizó un posteo en sus redes oficiales en honor al extremo colombiano. No obstante, la reacción de los fanáticos no fue la esperada.

Luis Díaz se ha convertido no solo en el máximo referente colombiano en el fútbol europeo, sino que es uno de los mejores representantes del fútbol sudamericano en el ‘Viejo Continente’. El guajiro se ha ganado el respeto de toda Sudamérica.

ver también El regalo de cumpleaños del Liverpool para Luis Díaz que lleva más de 100.000 visualizaciones

Ahora, con motivo de su cumpleaños, la Conmebol ha publicado una imagen para felicitar al futbolista, etiquetando tanto al jugador como a la Selección Colombia. Sin embargo, un detalle en el diseño no fue pasado por alto por los fanáticos.

El mensaje de Conmebol para Luis Díaz

El posteo muestra una imagen actual de Luis Díaz junto a una versión de sus inicios en la Selección Colombia. En la versión antigua del jugador, se notan algunos errores de diseño en su rostro, lo que desató una oleada de comentarios en el mismo posteo.

“Hasta un practicante hace mejores diseños“, “¿Ya echaron al editor?“, “¿Quién es el otro?” fueron algunos de los mensajes de fanáticos que aparecieron en la caja de comentarios.