El nombre deJames Rodríguez volvió a ser tendencia en 3, 2, 1… Cuando parecía que los días en Sao Paulo estaban contados luego de instalarse la narrativa de que habían llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que va hasta el 30 de junio de 2025, esta historia dio un giro inesperado, así que nada mejor que recordar la fuerte acusación contra el exjugador Neto por hablar del ’10’ colombiano.

Thiago Carpini, entrenador de Sao Paulo, confesó sobre James que “es el propio interés del deportista (irse del club). Luego, el portal UOL reveló que Rodríguez le estaría pidiendo al equipo brasilero $2 millones de euros para rescindir su contrato. En ese momento, estalló un exjugador de peso en Brasil y no tuvo piedad con el talentoso volante.

“El mayor error en la historia de Sao Paulo en materia de contratación. Es un jugador mediocre, hizo un gran Mundial y todos lo consideran un jugador estrella. No limpia mis botas (guayos), las de Djalminha, las de Alex, las de Zenon. Es una pena que haya vestido la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo“, dijo Neto sobre Jame Rodríguez el 13 de febrero de 2023 y la fuerte acusación estaba por llegar.

Según informó Gabriel Sá, periodista brasilero, James decidió reunirse de nuevo con los directivos de Sao Paulo con el objetivo de ofrecerle disculpas a todo el equipo y comunicarles que ya no quiere rescindir su contrato. Esta decisión con la intención de cumplir con lo estipulado en el vínculo con el equipo brasilero. Ahora, hay forma de cómo responderle a Neto en la cancha.

Paulo Cortes, periodista de ESPN, no se aguantó la palabras de Neto contra James y en el programa Balón Dividido lanzó una fuerte acusación: “Neto jugó muy bien a la pelota en Corinthians. Ganó una medalla olímpica en el 88 Jugó en la selección brasileña que fue subcampeona de América y con eso vino a Millonarios. Y me hago cargo. Los $800.000 dólares que se llevó en esa época no vi nada“. ¡Y lo más picante estaba por llegar!

De criticar a James a robarle $800.000 dólares a Millos: La acusación contra Neto

No le tembló la voz y hasta se animó a criticar el estado físico de Neto cuando fue jugador de Millonarios. “No tiene ninguna, pero ninguna autoridad moral para hablar de esa manera tan descarada de James. Porque si alguien hace eso que él hizo, porque es que lo vi en El Campín, tenía más barriga que yo, Neto. Era gordo y antiprofesional para jugar a la pelota. Lo vi, a mí no me lo contaron, lo vi Neto. Eres un mentiroso Neto (…) Cero profesional cuando viniste acá, cero. $800.000 dólares en los 90, 1992. No quiero hacerte la cuenta, Neto. ¿Y vas a decir lo que dijiste de James? Eres un descarado”, concluyó Paulo Cortes, de ESPN.

La primera reacción de James al conocerse que seguirá en Sao Paulo

James Rodríguez parece estar decidido a mejorar el gol y las tres asistencias que registró en 704 minutos y 14 partidos con Sao Paulo en su primera temporada en el fútbol de Brasil. Por ese motivo, su primera reacción luego de conocerse que seguirá en el equipo brasilero fue publicar tres fotos entrenando en sus redes sociales con un contundente mensaje: “Algo bueno está llegando”.