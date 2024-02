El culebrón de James Rodríguez en Brasil finalmente ha llegado a su fin. El centrocampista colombiano, que se rumorea que estaba buscando un nuevo club en 2024, ha decidido finalmente quedarse en el São Paulo.

Se esperaba que James abandonara el club paulista tras una temporada turbulenta irregular. Sin embargo, el jugador ha tenido un cambio de opinión y ha decidido pedir disculpas a la directiva y al cuerpo técnico por su comportamiento anterior.

Las razones de James para quedarse en São Paulo no están del todo claras. Algunos apuntan a que no encontró ofertas atractivas en el mercado, mientras que otros creen que el colombiano ha recapacitado y quiere centrarse en recuperar su mejor nivel en el Brasileirao.

El consejo de Rivaldo

Rivaldo, campeón del mundo con Brasil en 2002, ha aconsejado recientemente a James que no viva del pasado. El exjugador del Barcelona ha instado al colombiano a no vivir del pasado, refiriéndose a que James debe aprovechar el momento y sacarle máximo provecho.

“James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser. No puede vivir en el pasado, tiene de vivir el presente. No sé qué pasó en São Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener”, dijo Rivaldo en una entrevista a BetFair.

El futuro de James Rodríguez en São Paulo sigue siendo incierto. Sin embargo, lo que sí es seguro es que la novela ha llegado a su fin y el colombiano tendrá que empezar a demostrar su valía si quiere tener éxito en Brasil.