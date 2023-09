James Rodríguez fue tendencia este jueves en la noche y viernes en la mañana luego de tener un partido complicado en la Copa Sudamericana tras quedar eliminado en los cuartos de final ante la Liga Universitaria de Quito. El colombiano ingresó en el segundo tiempo cuando el partido iba 0-0 y tenían la serie abajo por la mínima diferencia. El ‘10’ colombiano entró y ayudó para forzar la llave a los puntos de penal.

A los 77 minutos, en un tiro de esquina, James asistió a su compañero Robert Arboleda con un espectacular centro que posteriormente terminó en el fondo de la red, lamentablemente para él, se fue como el villano de la noche.

En la definición desde los 12 pasos, el volante colombiano fue el único en errar el penal. Cobró muy por debajo y botó el balón por encima del larguero. De inmediato las críticas llegaron, en especial de los mismos colombianos que cuestionan su convocatoria a la Selección Colombia para los partidos contra Venezuela y Chile en las Eliminatorias.

El mismo James se pronunció en redes sociales y le dejó un mensaje a los hinchas del Sao Paulo que no lo podían creer: “Hoy fallé un penalti por una decisión, algo que nunca me había pasado en mi carrera. Asumo la responsabilidad de la eliminación. Me gustaría agradecer al hincha de São Paulino que una vez más llenó a Morumbi y apoyó al equipo. Estoy muy triste, pero seguro de que mi historia en el club apenas empieza y tendremos muchas razones para sonreír juntos”.