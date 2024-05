Carlos Valderrama, el icónico ‘Pibe’ del fútbol colombiano, no deja de expresar su optimismo sobre el futuro de la selección venezolana. En el marco de su participación en la Liga Monumental 2024, donde comparte cancha con leyendas como Clarence Seedorf y Juan Arango, Valderrama reafirmó su convicción de que la Vinotinto tiene todo lo necesario para clasificar al Mundial de 2026.



No es la primera vez que el exjugador cafetero expresa su confianza en la Vinotinto. Hace un par de meses, ya había abordado el tema de la clasificación al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Si bien aún queda un largo camino por recorrer, Venezuela se encuentra en una posición favorable en la tabla de clasificación sudamericana. El combinado nacional ha demostrado un buen rendimiento en las últimas jornadas, lo que alimenta la ilusión de sus fanáticos y la fe de figuras como Valderrama.

Lo que dijo Valderrama sobre la Vinotinto

“A mí siempre me han tratado bien, estoy muy contento de estar aquí, de verdad. Y sobre la Vinotinto, como le dicen de cariño, yo lo dije anteriormente, hace como dos meses que lo dije. Me preguntaron y lo afirmé: este es el momento de la generación que tiene. Yo pienso que no solo es la generación que tiene, sino también la forma de juego. Lo he visto en todos los partidos de la eliminatoria y tienen una muy buena selección, con jugadores de categoría. Pienso que es hoy, que lo van a lograr porque tienen una buena selección. Yo pienso que van a ir al campeonato mundial.”