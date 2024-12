Crece la tensión en América: El futuro de Duván Vergará dependería de Juanfer Quintero

América de Cali pasa la página luego de perder la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional y caer en el cuadrangular B de la Liga Colombiana cuando más tenía posibilidades de ser finalista por tener la ventaja deportiva. El equipo rojo comienza a mirar alternativas en el mercado de pases y espera gestionar de mejor manera la nómina para volver a la pelea por los títulos en el 2025.

Son muchos nombres los que suenan por estos días. Por ejemplo, el chileno Eduardo Vargas estaría en el radar de América de Cali y sería el nombre para romper el mercado de pases en el fútbol colombiano y comenzar con todo el favoritismo posible, teniendo en cuenta que la clasificación a Copa Sudamericana, en marzo pasado, es una obligación.

Por otra parte, las situaciones de algunos jugadores de la plantilla actual generan tensión en la hinchada y directivos. Uno de los nombres que tiene en expectativa a la hinchada es el de Duván Vergara, un ídolo americano que fue de los mejor valorados en el segundo semestre de 2024.

Duván Vergara, jugador de América. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Lastimosamente, a Duván Vergara no le alcanzó para lograr los objetivos con América de Cali y ahora analiza posibilidades para su futuro deportivo. El más reciente reporte de Mariano Olsen en AS Colombia, deja mucha preocupación en la hinchada y daría a entender que su continuidad depende de cómo se mueva el club en el mercado de pases.

Duván Vergara aumenta la preocupación en América de Cali

Según Mariano, Duván no está a gusto por lo que sucedió al final de la temporada, pues el jugador considera que faltó a la responsabilidad al momento de anotar. Se dice que tiene ofertas del exterior y que a Vergara le gustaría tener una mejor compañía en el ataque y mejor visualización en el proyecto deportivo para continuar en el 2025.

“No le gustó (lo que pasó en Copa y Liga). Lo que pasó en el último partido y en los últimos juegos. El equipo no convertía y él tenía la responsabilidad en ataque, los rivales leyeron su forma de jugar, no tenía tanta efectividad. Son momentos de los jugadores, creo que va a pasar y espero que se quede porque le aporta mucho al fútbol colombiano”, dijo Mariano Olsen en AS Colombia.

“Me dicen que no está tan cómodo Duván Vergara. Lleva seis meses de contrato, le faltan dos años y medio. Tiene ofertas del exterior, esto es muy reciente y hay que tomarlo con tranquilidad. Yo creo que se va a quedar, pero le gustaría tener mejor compañía en cuanto a jugadores y proyecto deportivo”, agregó Olsen.

¿El futuro de Duván Vergará dependería de Juanfer Quintero?

Es la versión que más intriga genera en América de Cali. Un posible fichaje de Juan Fernando Quintero en América de Cali generaría un efecto contrario en Duván Vergara y lo podría animar para seguir encaminado en el equipo y tratar de cumplir los objetivos. Sería la compañía clave para el volante y la dupla base para comenzar a escalar en el 2025 y darle confianza al equipo que dirige Jorge Da Silva.

Se cree que Juan Fernando Quintero ya se reunió en Cali con las personas encargadas y el contrato que está sobre la mesa es de los más atractivos en el fútbol colombiano. Este fichaje sería el detonante para el futuro de Duván Vergara.

