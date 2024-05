Una vez más, se podría repetir la historia. Cuando parecía que James Rodríguez empezaba a ganar protagonismo en Sao Paulo luego de ser titular en los dos primeros partidos de la Copa Libertadores 2024, llegó una lesión, despidieron al entrenador Thiago Carpini y las cosas no empezaron de buena manera con el nuevo director técnico. ¿Llega al fútbol colombiano? Muy pocos equipos podrían pagarle el salario en pesos colombianos que gana en Brasil.

Mientras que James se recuperaba de una lesión grado uno en el muslo que se confirmó el 16 de abril, Luis Zubeldía, el nuevo entrenador de Sao Paulo, le hacía la advertencia que “es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible llámese como se llame“. Rodríguez volvió antes de lo esperado y empezó a sumar minutos, pero…

James Rodríguez jugó un poco más de cinco minutos en el empate sin goles contra Palmeiras por la cuarta fecha de la Liga Brasilero y de ahí en más no sería convocado para los próximo tres partidos de Sao Paulo. ¿Qué pasó? Zubeldía afirmó sobre la ausencia del jugador colombiano que “si James no está aquí es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí”. La prensa de Brasil iba a ponerle más leña al fuego.

Jorge Nicola, periodista brasilero del canal Paramount+, contó en su canal de YouTube que James estaba con los días contados, ya que la idea de Sao Paulo sería liberarlo gratis a mitad de año para no seguir asumiendo su salario. “Zubeldía es el tercer técnico diferente que decide no utilizarlo”, sentenció Nicola.

Luis Zubeldia y James Rodríguez. (Foto: Imago)

Francisco ‘Pacho’ Vélez planteó en el programa ESPN Equipo F del 6 mayo que el fútbol colombiano sería el destino ideal para James Rodríguez porque “sería recibido con los brazos abiertos. Podría perfectamente jugar o no jugar, quererlo, mimarlo y él se siente cómodo cada vez que está en Colombia”. Ahora la pregunta es: ¿Cuál equipo del fútbol colombiano se anima a pagarle un salario similar al que gana en Sao Paulo? Mmm..

¿Imposible para el FPC? El salario en pesos colombianos que James gana en Sao Paulo

Con un contrato en Sao Paulo que va hasta el 30 de junio de 2025, uno de los grandes impedimentos que tendría la idea de ver a James Rodríguez en el fútbol colombiano es el salario que gana en el equipo brasilero. Según el periodista Jorge Nicola, el capitán de la Selección Colombia gana $1.5 millones de reales al mes lo que vendrían siendo más de $1.000 millones de pesos colombianos. Unos $295.480 dólares.

El equipo del FPC en el que le gustaría jugar a James Rodríguez

James le concedió una entrevista al canal RCN en mayo de 2023 y reveló el equipo de la Liga Colombiana en el que le gustaría jugar: “Desde niño siempre quise jugar en Colombia, jugué en el Envigado, entonces por qué no jugar ahora. Yo vine desde muy pequeño a Medellín, entonces no sé qué podrá pasar, no sé dónde, es algo que he debatido mucho tiempo con mis amigos (…) El equipo en el que siempre quise jugar de niño fue Deportes Tolima”.