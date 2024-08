Por su parte, Junior, pese a que lo intentó, comienza a mirar alternativas para empatar rápidamente en el estadio Metropolitano, que deberá estar a reventar por su hinchada. El 1-0 sabe muy mal, pues durante los 90 minutos tuvo serias opciones para abrir el marcador, pero la mala definición hizo de las suyas. Primero fue José Enamorado, quien no pudo resolver ante el achique del arquero.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.