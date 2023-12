Por estos días, James Rodríguez no para de ser noticia en Brasil luego de la entrevista que concedió al medio, ‘Globo Esporte’. Finalizada su primera media temporada en el Brasileirao, el colombiano reconoció que no sabe si seguirá en Sao Paulo para 2024, a pesar de que tiene contrato vigente hasta finales de 2025. Con todo lo que eso significa, parece que al astro cafetero no le quita el sueño su futuro en el fútbol.

La temporada de fútbol en Brasil ha terminado, lo que significa que James Rodríguez está de vacaciones, disfrutando los últimos días del 2023 y preparándose para recibir el Año Nuevo. Mientras se resuelve su ‘situación particular’ con Sao Paulo, ha llegado el momento de disfrutar de un descanso, alejándose de sus obligaciones con el conjunto paulista.

James ahora presume un nuevo gusto en redes sociales

Si hay algo que tiene James es el gusto por otros deportes, además del fútbol. En estos últimos años, hemos sido testigos de su fanatismo por otras disciplinas como el ciclismo, la Formula 1 y sobre todo el basquetbol. De este último es el que más se ha mostrado como seguidor. No se pierde ni un solo juego de la NBA y varias estrellas de la liga norteamericana son amigos suyos. Al que más presume es a Jimmy Butler, figura del Miami Heat.

Sin embargo, el ’10’ ahora mostró otra faceta que no habíamos visto antes en su vida fuera de las canchas de fútbol. Esta vez pisó un césped verde, pero para practicar otro deporte muy poco usual en Colombia. Se trata del Golf y parece que le sienta muy bien. Sacó toda su elegancia y compartió un par de instantáneas en sus redes para demostrar que le gustan las “cosas diferentes”.

¿Qué pasará con su futuro en Sao Paulo?

Aunque James Rodríguez fue el encargado de sembrar dudas sobre su continuidad en Brasil, la única certeza del ’10’ es su contrato con Sao Paulo. Todo parece indicar que el jugador no está conforme con el rol que le ha brindado el DT en el club. El volante quiere más minutos y más protagonismo para 2024. Eso puede estar generando conflicto y por eso él mismo abrió la puerta a un posible cambio de equipo para el año entrante.

La verdad de todo este asunto está en un papel que reposa en las instalaciones de Sao Paulo. Dicho documento es el contrato que firmó James Rodríguez para vincularse al elenco paulista. Ese mismo lo compromete con el equipo hasta 2025. Si nada extraordinario ocurre, el cafetero seguirá jugando con esta institución y en los próximos días recibirá la notificación para unirse a la pretemporada. Todo pensando en el campeonato paulista, el Brasileirao y la Copa Libertadores 2024.