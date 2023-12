Desde su salida del Real Madrid, James Rodríguez ha tenido una trayectoria volátil en cuanto al mercado de fichajes se refiere. No pudo consolidarse en Inglaterra, su aventura en Qatar duró menos de lo esperado, no salió bien de Grecia y ahora hay muchas incógnitas sobre su continuidad en Sao Paulo para 2024. En una entrevista con ‘Globo Esporte’, dejó muchas dudas sobre su futuro en Brasil. Ya hay varios clubes interesados en contar con sus servicios, viendo el rendimiento que tuvo en el cierre de 2023.

Esas declaraciones de James Rodríguez abren la posibilidad de un nuevo cambio para él, en 2024. Aunque la intención del jugador es arreglar su continuidad con Sao Paulo, él mismo dejó claro que las cosas en el deporte cambian muy rápido y que no desea hablar de su futuro: “En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho”, expresó para ‘Globo’.

Tres clubes se interesan en el fichaje de James Rodríguez para 2024

Sin tener clara su continuidad en Brasil, esto aumenta más las versiones que auguran un nuevo mercado agitado para James Rodríguez. Desde que estaba en Europa, varias ligas en el continente americano le coquetearon una vez se confirmó su sorpresiva salida del Olympiacos de Grecia. Esa fue su última aventura en Europa. Estuvo varios meses inactivo hasta que concretó su fichaje con Sao Paulo, para reforzar al equipo en el segundo semestre de 2023.

Esos mismos equipos que sonaron antes de llegar a Brasil aún siguen tras sus pasos. Aunque el deseo de James Rodríguez es volver a jugar la Copa Libertadores, el futuro con Sao Paulo no parece claro y una buena oferta provocaría un nuevo cambio en la carrera del astro cafetero.

La MLS aún tiene mucho interés en tenerlo, para agrandar la lista de estrellas que ya participan en el fútbol norteamericano. Los Angeles Galaxy es el equipo que buscaría convencerlo para que disfrute de una competencia más tranquila y menos exigente a nivel físico.

Desde México también podría llegar una buena oferta y el mejor postor sería el Club de Fútbol Monterrey. Los 'Rayados' también estarían dispuestos a ofrecerle una fortuna para que salga de Brasil y juegue en la popular Liga MX.

Por último, parece que sigue vigente el interés de Boca Juniors por fichar al colombiano. En Argentina fue donde James lanzó su carrera con Banfield. Esa nostalgia de volver a una liga donde ya figuró podría convencerlo para vestirse con la camiseta del Xeneize.

¿Qué más dijo James Rodríguez en su entrevista con Globo?

James Rodríguez no se comprometió en asegurar su continuidad con Sao Paulo. De su entrevista, esa fue la parte más destacada y la que abre la posibilidad de que se vaya de Brasil el próximo año.

Espero quedarme, eso sí, para ayudar al equipo, pero el futuro, como dije antes, el fútbol cambia mucho, cambia mucho, sólo Dios sabe lo que pasará. James Rodríguez en entrevista con ‘Globo Esporte’.

Además de eso, también habló de la frustración que sintió hace pocos meses, cuando se quedó sin la posibilidad de jugar la final de la Copa de Brasil, ante Flamengo. Aunque Sao Paulo quedó campeón, confirmó que no le gustó haberse quedado sin minutos en esa definición: “Bravo porque me gusta jugar, ya sea cualquier partido, ya sea una final, un Brasileirão, siempre me gusta jugar. Entonces por eso estaba enojado, pero estaba feliz porque el equipo ganó“.

Por último, cerró con la ambición que lo despierta todos los días y lo motiva para seguir con su carrera profesional en el fútbol. “Soy un tipo al que siempre le gusta ganar, partidos, títulos. Soy un tipo competitivo al que siempre le gusta ganar, incluso en los entrenamientos. Soy un chico que tiene curiosidad por mi trabajo y, como dije antes, no vine aquí de vacaciones ni para pasar tiempo aquí. Me gusta ganar títulos. Me gusta eso”, concluyó.