Lucas González, tras destacarse en el fútbol colombiano, comenzó una nueva etapa en el fútbol argentino y espera brillar con Central Córdoba, un club que tiene como prioridad no descender y más bien hacer hazañas en este semestre en el fútbol argentino. Las cosas no van bien y necesita resultados positivos para sostenerse en el cargo. El técnico bogotano espera ‘levantar cabeza’, pues desde su llegada no ha ganado el primer encuentro y más bien acumula cuatro derrotas y 13 goles en contra.

Esta es la oportunidad para que el joven estratega pueda consolidarse en una de las Ligas más exigentes de Latinoamérica. Aunque es Central Córdoba, sus buenas presentaciones con el club le podrían permitir mejores opciones en Argentina o en clubes más grandes de Sudamérica.

Se debe tener en cuenta que Boca Juniors y River Plate han sido rivales semanas atrás, más el Belgrano que dirige Juan Cruz Real y recientemente Talleres de Juan Camilo Portilla y Kevin Mantilla le goleó 4-2. Es por esto que Lucas González busca alternativas en el mercado y el fútbol colombiano no es la excepción. Anteriormente, ya había sonado el canterano Josen Escobar.

En esta ocasión, el que prácticamente está listo en Central Córdoba es Luis ‘Niche’ Sánchez, otro canterano de América de Cali que las lesiones le han hecho mucho daño en su carrera deportiva. Tiene grandes condiciones, pero las reiteradas molestias musculares han sido un impedimento, a tal punto que América de Cali prefirió dejarlo libre y busca mejores alternativas para su futuro.

Luis Sánchez, canterano de América de Cali.

Luis Sánchez deja América de Cali y va a Central Córdoba

Según el periodista Felipe Sierra, Luis Sánchez tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de Central Córdoba. El volante obtuvo el visto bueno del técnico Lucas González y firmará en Argentina como agente libre un contrato hasta diciembre de 2025. El no recaer en las lesiones será fundamental para poder sostenerse en la competencia en la Liga Argentina.

Por otra parte, Josen Escobar parece descartado para ir a Central Córdoba. Lucas González lo pidió como refuerzo, pero la presidenta de América de Cali respondió de inmediato y el joven volante continuará con el club ‘Escarlata’ en el 2024-II, incluso con un mejor contrato. Por ahora, es Luis Sánchez el que abandona la disciplina de ‘Polilla’ Da Silva y viaja para unirse a Central Córdoba.