Se viene la gran final de la Copa Libertadores. Boca Juniors y Fluminense se enfrentan este sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná y el duelo por el título continental tendrá gran presencia colombiana. El astrólogo Giorgio Armas dio un par de advertencias con respecto a Frank Fabra y el árbitro, Wilmar Roldán.

La Copa Libertadores llega a su fin y este domingo se jugará la gran final en el Estadio Maracaná. Boca Juniors irá por el récord de Independiente, igualando los 7 trofeos continentales, mientras que Fluminense intentara ganar su primer campeonato internacional.

Giorgio Armas es un astrólogo que se ha hecho reconocido por sus predicciones sobre Boca Juniors. En diálogo exclusivo con Bolavip, el ‘astrólogo de Boca’ ha dado sus predicciones sobre la gran final, dando avisos importantes sobre dos colombianos que formarán parte de la disputa, Frank Fabra y Wilmar Roldán,

Colombianos en la final de la Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores tendrá gran presencia de colombianos. Por el lado de Boca, están Frank Fabra y Jorman Campuzano. En Fluminense juegan Jhon Arias y Yony González. Además, el árbitro principal del partido será el antioqueño, Wilmar Roldán.

La predicción de Giorgio Armas

En exclusiva con Bolavip, Giorgio Armas reveló que Boca Juniors será el ganador de la Copa Libertadores en Río de Janeiro este sábado. El astrólogo se centró en la suerte que les trae el entrenador, Jorge Almirón en el plano internacional, algo que no ocurre en el torneo argentino.

“Jorge Almirón va a ir bien, con buenos argumentos para ganar. Jorge en la casa nueve tiene una celebración grande a fin de año. No creo que sea la Copa Argentina. Esta casa nueve, que ve el fruto internacional, es de la que me estoy agarrando desde que inició la Copa Libertadores” dijo el astrólogo.

En cuanto a los colombianos, Armas dio una advertencia a los hinchas de Boca con respecto al juez principal, Wilmar Roldán. “El árbitro es localista. Dicen que es hincha de Boca, pero no es así. Es localista y eso me preocupa bastante. Imagínate cómo saldría de Brasil si se cumple la predicción y Boca gana la séptima“.

El oráculo también habló de los jugadores que serán clave para que Boca consiga la séptima Copa Libertadores este sábado en suelo brasileño. “El Colo Barco, Medina, Chiquito Romero y Merentiel están muy bien. El Pipa Benedetto y Valentini también“.

En este contexto, Armas habló de 3 jugadores del Xeneize que no deberían tener protagonismo en la final. De estos, 2 son futbolistas colombianos. “Los que me preocupan más son Fabra, Ramírez y Campuzano. Son elemento en ascendente aire y no va muy bien con lo que vivimos, porque estamos con luna en escorpio, con agua. Puede ser que se lesionen, o una tarjeta amarilla que los maltrate un poco al inicio y los tenga que retirar Almirón”.

Más allá de las supersticiones, se espera un gran duelo entre Boca Juniors y Fluminense en la Copa Libertadores. Colombia contará con la suerte de tener representantes de ambos bandos, por lo que habrán futbolistas cafeteros consagrándose campeones continentales.