La situación de James Rodríguez ha dado un giro totalmente inesperado. Cuando parecía que las relaciones entre el colombiano y Sao Paulo estaban irremediablemente rotas, el jugador se ha arrepentido y decidió quedarse en el Tricolor luego de disculparse.

Luego de semanas de disputas entre James Rodríguez y Sao Paulo, finalmente ha llegado una resolución del problema. El capitán de la Selección Colombia, tras una fuerte presión para salir del club, ha pedido disculpas y se dispone a cumplir con su contrato en el Brasileirao.

Ahora, el volante trabajará para ponerse a punto e incorporarse al equipo, ya que no ha hecho su debut en lo que va de 2024. El club parece haber aceptado las disculpas del jugador, luego de que el cucuteño intentara forzar su salida tras solo unos meses de su llegada.

Muricy Ramalho, coordinador de deportes de Sao Paulo, habló en el canal de Youtube de Arnaldo y Tironi sobre todo lo ocurrido con James Rodríguez. El exfutbolista aseguró que el club ha recibido de la mejor manera el cambio de opinión del futbolista.

Sao Paulo acepta las disculpas

El directivo aseguró que entiende la posición que tomó el colombiano ante su falta de protagonismo. “Entiendo a los jugadores, también fui jugador, no es fácil no jugar, sé que es muy complicado, más como un jugador diferencial, que es un crack“.

Sin embargo, a pesar de comprender la frustración de James, confirmó que no cayó bien en el club su ausencia en la Supercopa de Brasil. “Se entiende, lo que no estuvo bien es que él no fue a Belo Horizonte. Él pidió disculpas, eso es lo importante“.

Ramalho confirmó que el volante ofensivo siempre fue profesional a la hora de entrenar. “Él nunca se apartó de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, los horarios, dio el 100%, haciendo el día a día con los jugadores, correctamente. La gente entendió el pedido de disculpas, dijo que quería seguir jugando en Sao Paulo“.

¿James Rodríguez titular?

A pesar del giro en la situación, el directivo aclaró que la decisión sobre la titularidad de James Rodríguez recae sobre el entrenador, Thiago Carpini. “No se puede dejar de lado un crack como esos, esa es mi opinión, siempre fue mi opinión en Sao Paulo, claro que los que deciden siempre son los técnicos“.

Encuesta ¿Crees que James Rodríguez recuperará su nivel en Sao Paulo? ¿Crees que James Rodríguez recuperará su nivel en Sao Paulo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.