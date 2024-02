Se viene el gran Clásico de Avellaneda en el fútbol argentino y Racing se prepara para visitar el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. La ‘Academia’ se mantiene en alerta por la condición física del volante colombiano, Juan Fernando Quintero a solo días del gran duelo.

Racing palpita el gran Clásico ante Independiente, pero los días previos al partido estarán llenos de presión a causa de la lesión de Juan Fernando Quintero. El colombiano salió del partido de este sábado ante Godoy Cruz, que acabó con la derrota del equipo dirigido por Gustavo Costas.

Más allá de la caída en condición de local, el partido dejó muy malas sensaciones por la lesión de Quintero. El volante ofensivo partió en el once titular del equipo de Avellaneda y tuvo que ser sustituido al minuto 73’ por molestias en su rodilla izquierda, disparando las alarmas en la previa del Clásico.

“A Juanfer le empezó a doler la rodilla en el primer tiempo y lo dejamos un rato más en el segundo. Después con el resultado decidimos cambiarlo. Mañana o el lunes le van a hacer estudios para ver cómo está” fueron las palabras del entrenador Gustavo Costas luego de la caída en el ‘Cilindro’.

Este lunes 19 de febrero, Racing emitió un corto comunicado sobre la situación del futbolista surgido de Envigado. “Juanfer Quintero, con esguince externo en la rodilla izquierda, realizó fisioterapia” anunciaron desde la Academia, dejando a los hinchas en estado de alerta de cara al partido contra Independiente.

Quintero sería titular

A pesar de las preocupaciones, el periodista Gastón Edul mandó un mensaje de calma a los fanáticos, asegurando que la lesión no es nada grave. “La molestia que tiene no le impide llegar al clásico de Avellaneda. Va a ser titular. No se entrenó por precaución. No corre riesgo su participación”.

